Tspb Sermaye Piyasaları Ödül Töreni
- Ödül töreninden detaylar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç'un konuşması Türkiye Varlik Fonu Baskan Vekili ve Borsa Istanbul Yönetim Kurulu Baskani Himmet Karadağ'ın konuşması Ödüllerin verilmesi İSTANBUL - Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü Baş...
- Ödül töreninden detaylar
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç'un konuşması
Türkiye Varlik Fonu Baskan Vekili ve Borsa Istanbul Yönetim Kurulu Baskani Himmet Karadağ'ın konuşması
Ödüllerin verilmesi İSTANBUL - Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü Baş Muhabiri Bekir Gürdamar Sermaye Piyasası Haberi 2017 ödülüne layık görüldü.