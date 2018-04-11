Tspb Sermaye Piyasaları Ödül Töreni

Tspb Sermaye Piyasaları Ödül Töreni

- Ödül töreninden detaylar Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç'un konuşması Türkiye Varlik Fonu Baskan Vekili ve Borsa Istanbul Yönetim Kurulu Baskani Himmet Karadağ'ın konuşması Ödüllerin verilmesi İSTANBUL - Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü Baş...

- Ödül töreninden detaylar
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç'un konuşması
Türkiye Varlik Fonu Baskan Vekili ve Borsa Istanbul Yönetim Kurulu Baskani Himmet Karadağ'ın konuşması
Ödüllerin verilmesi İSTANBUL - Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü Baş Muhabiri Bekir Gürdamar Sermaye Piyasası Haberi 2017 ödülüne layık görüldü.

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