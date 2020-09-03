TSPB Olağan Genel Kurulu ve Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödül töreni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Proje finansmanı yöntemi, altyapı, yenilenebilir enerji ve benzeri projelere uzun vadeli alternatif finansman olanağı sağlayacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Proje finansmanı yöntemi, altyapı, yenilenebilir enerji ve benzeri projelere uzun vadeli alternatif finansman olanağı sağlayacak. Bu imkan, sermaye piyasalarının reel sektörü fonlamadaki payını artıracak ve ülkemiz kalkınmasına doğrudan katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, TSPB'nin 20. Olağan Genel Kurul toplantısı ve 5. Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödül töreni, sektör temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ve sektör temsilcileri katıldı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, burada yaptığı konuşmada, son dönemde sermaye piyasalarına olan yönelimin arttığını belirtti.

Sermaye piyasalarındaki bu gelişmelerin gurur verici ve sevindirici olduğunu aktaran Taşkesenlioğlu, "Bu, aynı zamanda sorumluluklarımızın da bir o kadar arttığını gösteriyor. Sektörümüzün hukuki ve teknolojik altyapısını, güvenliğini ve yatırımcı dostu kimliğini güçlendirmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu gelişmelere paralel olarak oluşan ihtiyaçla uyumlu bir şekilde şubat ayında gerçekleştirilen kanun değişikliği ve birçok ikincil düzenleme ile sermaye piyasalarımızı güçlendirecek önemli adımlar atıldı." ifadelerini kullandı.

"Yatırımcıları korumak için önemli adımlar atıldı"

Taşkesenlioğlu, piyasada yapılan düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

"Ağustos sonu itibarıyla yurt içinde tedavülde bulunan özel sektör borçlanma araçlarında reel sektörün payının yüzde 8,8 seviyesinde kaldığı görülmektedir. Son değişikliklerle sisteme kazandırılan borçlanma aracı sahipleri kurulu ve teminat yönetim sözleşmeleri sayesinde, fon sahiplerinin şirketleri daha güvenli bir şekilde değerlendirmeleri, finansmana ihtiyaç duyan şirketlerin risk primlerinin düşmesi ve reel sektörün borçlanma araçlarındaki payının artması amaçlanmaktadır. Diğer bir yenilik olan ve özellikle aracı kurumlarımız tarafından talep edilen proje finansmanı yöntemi ise altyapı, yenilenebilir enerji ve benzeri projelere uzun vadeli alternatif finansman olanağı sağlayacaktır. Bu imkan, sermaye piyasalarının reel sektörü fonlamadaki payını artıracak ve ülkemiz kalkınmasına doğrudan katkı sunacaktır.

Öte yandan, kanun değişikliği ile yatırımcıları korumak adına çok önemli bazı değişiklikler yapıldı. Piyasa bozucu eylemlere uygulanan idari para cezaları ile bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarına yönelik hapis cezaları artırılmıştır. Ayrıca, sermaye piyasaları yoluyla sağlanan fonların yatırımcılara vadedildiği gibi kullanılması için önemli kriterler getirilmiş ve kullanılmadığı takdirde SPK'nın ilgili işlemi geri alabilmesinin önü açılarak azınlık pay sahiplerinin haklarının daha etkin korunması hedeflenmiştir."

SPK tarafından yapılan çalışmalara değinen Taşkesenlioğlu, "Benzer şekilde, önemli nitelikteki işlem tanımı sadeleştirilmiştir. Yatırımcıların çıkarları doğrultusunda, şirketlere özgü önemli nitelikte işlemlerin belirlenmesine imkan sağlanmış ve halka açık şirketlerin mevzuata uyum maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Son olarak ise pay tebliğinde yaptığımız bir değişiklik ile şirketler üzerinde önemli etkiye sahip ortakların bir yıl içerisinde gerçekleştirecekleri ve sermayenin yüzde 10'unu aşan pay satışları kurulun onayına tabi tutulmuştur. Bu sayede şirketlerin sahiplik ve yönetim dengesinin korunması ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilginin diğer ortaklara zamanında duyurulması amaçlanmaktadır. Altını çizerek belirtmek isterim ki, yapılan değişikliklerin tamamı mevcut uygulamalarda piyasada karşılaştığımız sorunların çözümüne odaklı, proaktif yaklaşımın doğal bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

"Aracı kurumlar kapasitelerini ve hizmet çeşitliliklerini artırmalı"

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, aracı kurumların, 2020'nin ilk çeyreğindeki yıllıklandırılmış finansal tablolarında dönem karlarının yüzde 50 artarak 1,4 milyar TL'den 2,1 milyar TL'ye yükseldiğini, sektördeki büyüme ile uyumlu olan bu artıştan memnuniyet duyduklarını aktardı.

İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında aracı kurumların, kapasitelerini ve hizmet çeşitliliğini artırmalarının en büyük arzuları olduğunu belirten Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda elde edilen hizmet gelirlerinin ayrıntılarına bakıldığında, alım-satıma aracılık faaliyetlerinin ağırlığının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu yüzden istenilen seviyelere ulaşılabilmesi adına, aracı kurumların, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve kurumsal finansman gibi sektörün rekabetçiliğini ve seviyesini yükseltecek alanlara daha fazla ilgi göstermeleri ve faaliyetlerini çeşitlendirmeleri gerektiği açıktır. Özellikle halka arz arayışında olan şirketlerin doğru bir şekilde yönlendirilmeye ve bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duyduklarını gözlemliyoruz. Aracı kurumların bu şirketlerle yakın temas halinde olması ve süreçlerine katkı sağlamaları reel sektörün ve piyasamızın geleceği için çok değerli olacaktır."

Yetkisiz kişi ve kurumlara yakın takip

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, yatırımcı profili, sermaye piyasalarının sağlığı, artan yatırımcı ilgisinin devamlılığının sektör için önemli olduğunu vurgulayarak, "Özellikle son dönemde pay piyasalarında işlem yapmaya başlayan yeni yatırımcıların bilgiyi doğru kaynaktan almaları onların sermaye piyasalarının uzun vadeli bir parçası olmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle SPK olarak başta sosyal medya olmak üzere, yetkisiz kişi ve kurumların yatırım kararları için çok büyük bir risk oluşturduğunu ve yanlış yönlendirmelerden dolayı para ve hapis cezasına varan suçlara ortak olabileceklerini, aracı kurumların da yardımıyla yatırımcılara aktarmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödülleri sahiplerini buldu

5. Sermaye Piyasaları Altın Boğa Ödül töreninde 8 kategoride 42 ödül sahiplerini buldu.

Sermaye piyasasına Hizmet Onur Ödülleri'nin ilki, 8 Ekim 2018'de hayatını kaybeden, sermaye piyasalarına eğitim alanında büyük katkıları olan Dr. Yaşar Erdinç'e, ikincisi ise sektör duayenlerinden merhum Zeki Döşlüoğlu'na ithaf edildi. Bu kategorinin son ödülü ise Borsa İstanbul AŞ'ye TLREF Türk Lirası Gecelik Faiz Oranları uygulaması ile verildi.

"En Yaratıcı Sermaye Piyasası" ödülü, Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Ak Portföy Yönetim AŞ'nin oldu.

"Toplumsal Değer Projesi" ödüllerini ise 3 kurum paylaştı. QNB Finansbank'ın Minik Eller Kod Yazıyor Projesi, Ünlü Menkul Değerler'in Kadın Girişimciler Akademisi ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler'in Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile yürüttüğü Tohum Otizm Projesi, "Toplumsal Değer Projesi" ödüllerine layık görüldü.

Sermaye piyasası basın ödülleri verildi

Basın ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yılın "Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü" Gökhan Şen'e, "Sermaye Piyasası Haber Ödülü" Rahim Ak'a ve "Sermaye Piyasası TV Programı Ödülü" ise Bloomberg HT'de yayınlanan "Küresel Piyasalar" programına verildi.

"Özel Ödüller" kategorisinde ise En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi-2019-Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ak Portföy Yönetim AŞ'ye, Toplumsal Değer Projesi Ödülü-2019-Minik Eller Kod Yazıyor-QNB Finansbank AŞ'ye, Toplumsal Değer Projesi Ödülü-2019-Kadın Girişimciler Akademisi-Ünlü Menkul Değerler AŞ'ye, Toplumsal Değer Projesi Ödülü-2019-Tohum Otizm Vakfı iş birliği-Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'ye verildi.

"Aracılık" kategorisinde ise şunlar ödüle layık görüldü:

"Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2019-Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2019-İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2019-HSBC Bank AŞ, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2019-HSBC Bank AŞ, Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası-İşlem Hacmi Lideri-2019-Türkiye Halk Bankası AŞ, Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası-Pazar Payı Artış Lideri-2019-Türkiye Halk Bankası AŞ, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2019-Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2019-İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri-2019-Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri-2019-İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ."

"Kurumsal Finansman İşlemleri" Kategorisi'nde ise Pay İhracına Aracılık Lideri-2019-Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri-2019-Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri-2019-Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Satın Alma ve Birleşme İşlemleri Lideri-2019-Ünlü Menkul Değerler AŞ, Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri-2019-ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ ödül aldı.

"Portföy Yönetim" kategorisinde şunlar ödül aldı:

"Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2019-İş Portföy Yönetimi AŞ, Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri-2019-Ziraat Portföy Yönetimi AŞ, Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2019-Ziraat Portföy Yönetimi AŞ, Emeklilik Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri-2019-Ziraat Portföy Yönetimi AŞ, Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri-2019-Ziraat Portföy Yönetimi AŞ, Bireysel Portföy Yönetimi Pazar Payı Artış Lideri-2019-Azimut Portföy Yönetimi AŞ, Yatırım Fonları Getiri Lideri-2019-Tacirler Portföy Yönetimi AŞ-Tacirler Portföy Değişken Fon, Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri-2019-Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ-Karma Emeklilik Yatırım Fonu."

"Saklama" kategorisinde ise Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri-2019-Türkiye Halk Bankası AŞ, Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri-2019-Citibank AŞ ve Saklama Faaliyeti Pazar Payı Artış Lideri-2019-Anadolubank AŞ ödül aldı.

"Yatırım Ortaklığı" kategorisinde şunlara ödül verildi:

"MKYO Piyasa Değeri Lideri-2019-İş Yatırım Ortaklığı AŞ, MKYO Net Aktif Değeri Artış Lideri-2019-Metro Yatırım Ortaklığı AŞ, GYO Piyasa Değeri Lideri-2019-Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, GYO Gayrimenkul Yatırımı Artış Lideri-2019-Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, GSYO Piyasa Değeri Lideri-2019 -Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, GSYO Girişim Sermayesi Yatırımı Artış Lideri-2019-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ."

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü Ertan Kirez de "Yatırım Ortaklığı Kategorisi GSYO Piyasa Değeri Lideri-2019" ve "GSYO Girişim Sermayesi Yatırım Artış Lideri 2019" ödüllerini aldı.

Kaynak: AA