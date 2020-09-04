TSPB'nin yeni Başkanı Tevfik Eraslan oldu
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TSPB'nin yeni Başkanı Tevfik Eraslan oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) yeni Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul sonrası gerçekleştirdiği ilk toplantısında TSPB Başkanlığına Tevfik Eraslan seçildi.

TSPB'nin yeni Başkanı Tevfik Eraslan oldu
04.09.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:03

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) yeni Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul sonrası gerçekleştirdiği ilk toplantısında TSPB Başkanlığına Tevfik Eraslan seçildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 20'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı. TSPB 20'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Hakan Atilla ile çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seçimlerden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında TSPB Başkanlığına Tevfik Eraslan seçildi. 2019 yılından bu yana Birlik Başkanlığını yürüten Dr. Alp Keler, CFA, bayrağı Tevfik Eraslan'a teslim etti. Eraslan, geride bırakılan dönem boyunca TSPB'ye hizmet vermiş olan Dr. Alp Keler'e ve yönetim kurulu üyelerine değerli çalışmaları ve sektöre katkıları için teşekkür etti.Yeni dönem TSPB Başkanlığını yürütecek olan Tevfik Eraslan, yaptığı değerlendirmede, sermaye piyasalarının ülkelerin kalkınmaları için ihtiyaç duyulan finansmanın en temel kaynağı olduğuna dikkat çekti ve ekledi: "Sermaye piyasalarımızın büyümesi ve derinleşmesi birinci önceliğimiz olacaktır. "Bu kapsamda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimizin başında İstanbul Finans Merkezi projemizin hayata geçirilmesi gelmektedir. "Ayrıca bireysel yatırımcının korunmasına yönelik tüm çalışmaların destekçisi ve takipçisi olacağız. "Sermaye piyasaları alanında dijitalleşmenin gelişimi için uygun zemin hazırlanması, bireysel emeklilik sisteminin tabana yayılarak toplumun geniş kesimini kapsaması, tasarrufların artırılması amacıyla ülke çapında farkındalık yaratılması ve sektörde rekabetin artırılması yoluyla hizmet kalitesinin yükseltilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır. "Bu bağlamda sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlarımızın bu sorumlulukla hareket edeceğine dair inancımın tam olduğunu ifade etmek isterim."TSPB'nin önümüzdeki iki yıl boyunca görev yapacak Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Disiplin Komitesi'nde yer alacak kişiler ise aşağıdaki isimlerden oluşuyor: Yönetim Kurulu: Erhan Topaç                 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Esen Pamir Karagöz    QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Mustafa Selim Yazıcı   TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Serdar Sürer                Türkiye Halk Bankası A.Ş.İbrahim Halil Öztop      Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.Tevfik Eraslan              İş Portföy Yönetimi A.Ş.Alim Telci                     RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Hakan Gedikli              Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Encan Aydoğdu           Türkiye Değerleme Uzmanları BirliğiDr. Şule Korkmaz        Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiTaliye Yeşilürdü           Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu ÜyeleriEkrem Kerem Korur      Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.Yılmaz Arısoy               Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Cemil Cem Önenç        Denizbank A.Ş.Murat Onuk                  Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.İhsan Gökşin Durusoy  Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Disiplin Komitesi ÜyeleriErkan Ünal                     Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ömer Eryılmaz              Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.İzzet Şahin                    Anadolubank A.Ş.Muammed Emin Özer   Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.Nazlı Yılmaz                 Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

 


Kaynak: DHA

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