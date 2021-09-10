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TSPB'nin yeni başkanı İbrahim Öztop oldu

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi
TSPB'nin yeni başkanı İbrahim Öztop oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) yeni dönem başkanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop oldu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) yeni dönem başkanı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop oldu.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Tevfik Eraslan'ın ayrılmasıyla boşalan TSPB Başkanlığı için seçim yapıldı.

Toplantıda Eraslan'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan koltuğa TSPB Başkan Vekili İbrahim Öztop seçilirken, başkan vekilliğine ise Mustafa Selim Yazıcı getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yeni TSPB Başkanı Öztop, son dönemde hem talep, hem de arz tarafında sermaye piyasalarına olan ilginin büyüdüğüne dikkati çekti.

Öztop, TSPB olarak sermaye piyasalarına olan ilginin artarak devam etmesi, piyasanın sürdürülebilir bir anlayışla büyümesi ve derinleşmesi için çalışmalarına etkin bir şekilde devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde Türkiye sermaye piyasalarına olan yerli yatırımcı ilgisi büyük oranda yükseldi. Yatırımcının güçlenen ilgisiyle birlikte 2021 yılında şirketler halka arza yoğun ilgi gösterdi. Sermaye piyasaları, yılbaşından bugüne kadar 35 şirkete halka arz yoluyla 15 milyar TL kaynak sağladı. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurular ve şirketlerin hazırlık çalışmaları, yılın geri kalanında da halka arzların artarak devam edeceğini gösteriyor. Yatırımcıların yanı sıra, şirketlerin de sermaye piyasalarına olan ilgisini tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Birlik olarak bu fırsatın sektörde doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve ülkemizin orta uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirebilmesi için yol gösterici olacağına inandığımız çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri
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