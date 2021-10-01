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TSPB Genel Sekreterliğine Serdar Sürer atandı

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
TSPB Genel Sekreterliğine Serdar Sürer atandı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreterliğine Serdar Sürer getirildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreterliğine Serdar Sürer getirildi.

TSPB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu'nun 30 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, İlkay Arıkan'ın emeklilik dolayısıyla görevinden ayrılması nedeniyle boşalan TSPB genel sekreterliğine, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Serdar Sürer'in atanmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, Serdar Sürer'i TSPB genel sekreterlik görevi için tebrik ettiğini, Sürer'in sermaye piyasaları alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimle TSPB'nin hedeflerini gerçekleştirmesine önemli katkılar sağlayacağını ve sektörü ileriye taşıyacağını belirterek, "Sermaye piyasalarımızın yatırımcılara, şirketlere ve ülkemiz ekonomisine olan katma değerini artırmak için derinleşmesi ve sürdürülebilir büyümesini devam ettirmesi gerekiyor. İstanbul Finans merkezi hedefi paralelinde sektörümüzün arzuladığımız büyüklüklere ulaşması için Birlik olarak, gelecek dönemde de yol gösterici rolümüzü artırarak sürdüreceğiz. Bu vesile ile Serdar Sürer'e TSPB genel sekreterlik görevinde başarılar dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Serdar Sürer hakkında

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Serdar Sürer, meslek hayatına 1996 yılında Ekinciler Yatırım Menkul Değerler'de başladı.

Aynı kurumda menkul kıymetler müdürü ve yatırım fonları müdürü olarak görev yapan Sürer, 2000 yılında başladığı Global Menkul Değerler şube müdürlüğü görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında ise Türkiye Halk Bankası AŞ hazine yönetiminde göreve başlayan Sürer, sırasıyla tahvil ve bono bölüm müdürlüğü ve ardından para ve sermaye piyasaları daire başkanlığı görevlerinde bulundu. Sürer, Ekim 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ genel müdürü olarak görev yaptı.

Son olarak Temmuz 2019-Ağustos 2021 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası AŞ'de hazine yönetimi ve uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Sürer, çeşitli dönemlerde TSPB, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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