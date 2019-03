Tspb Finans Merkezi Konferansı'nın Ana Konuşmacısı Mark Yeandle

– Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), 7 Mart Perşembe günü düzenleyeceği Finans Merkezi Konferansı'nın ana konuşmacısı, Birleşik Krallık merkezli finans ve teknoloji çözümleri sunucusu The Z/Yen Group of Companies Direktörü Mark Yeandle olacak.

TSPB'nin Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezi olması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile düzenlediği etkinliğin açılış konuşmasını TSPB Başkanı Erhan Topaç yapacak. Dünya'daki finans merkezlerinin sıralaması konusunda genel kabul görmüş Global Financial Centres Index çalışmalarını yapan The Z/Yen Group of Companies Direktörü Mark Yeandle'ın ana konuşmacı olacağı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın da konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak. - İstanbul

Kaynak: DHA