Tspb Başkanı Topaç: "Sermaye Piyasamızın Büyüklüğünü İki Katına Çıkarmayı Hedefliyoruz"

TSPB Başkanı Erhan Topaç, "Ulusal Sermaye Piyasası Programı'nda belirttiğimiz önerileri hayata geçirerek, makro şartların da desteğiyle, Türkiye'de sermaye piyasamızın büyüklüğünü 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Birliğin merkezinde düzenlenen TSPB 2019 Yılı Projeleri Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Topaç, Birliğin 2018 çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, bu yıl gerçekleştirecekleri projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Birlik olarak 2018 yılında kamu idarecileriyle iletişimi artırdıklarını söyleyen Topaç, "Sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerilerimizi, düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarıyla paylaştık. Gelecek dönemde paydaşlarımızın da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi yaratacağımızı umuyoruz" şeklinde konuştu.

Topaç, 2019 yılında Serathon-in Sermaye Piyasası Maratonu isimli bir etkinlik düzenleyeceklerini açıklayarak, "Yerli ve yabancı yazılımcılara açık olacak etkinlikle, yazılımcıların finans piyasalarına ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Hackathon benzeri bir uygulama yapacağız. Bu şekilde finansal teknoloji şirketlerine de sermaye piyasalarıyla tanışma ortamı kurmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yatırım bankacılığının geliştirilmesi önemli"

Erhan Topaç, bu yıl hayata geçirmeyi planladıkları Ulusal Sermaye Piyasası Programı kapsamında önerilerini şöyle aktardı: "Birikimlerin sermaye piyasalarında değerlendirilmesi, şirketlerin sermaye piyasalarından daha fazla kaynak yaratması ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi öncelikli konu başlıkları. Yatırım bankacılığının geliştirilmesi ve rekabetçi ve aynı zamanda cazip bir sermaye piyasası ülkemiz için oldukça önemli hale gelmiştir." Topaç, birlik olarak 2019 yılında faaliyetlerini iki katına çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Hedef 2 kat büyümek

Bu yıl da çeşitli kurumlarla beraber çok sayıda etkinlik ve program düzenleyeceklerinden bahseden Topaç, "Ulusal Sermaye Piyasası Programı'nda belirttiğimiz önerileri hayata geçirerek, makro şartların da desteğiyle, Türkiye'de sermaye piyasamızın büyüklüğünü 5 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Toplantıda TSPB yetkilileri Türkiye'de sermaye piyasası yatırımcılarının sayısının 12-13 milyon seviyelerine ulaştığı bilgisini verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA