HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TSPB Başkanı Keler: "Sermaye piyasalarına ilgi arttı"

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, faizlerin düşmesi, sermaye piyasalarında dijital imkanların artması ve hükümetin yaklaşımının sermaye piyasalarına ilgiyi artırdığını belirterek, "Ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda 343 binden 790 bine ulaştı.

TSPB Başkanı Keler:
30.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:41

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Alp Keler, faizlerin düşmesi, sermaye piyasalarında dijital imkanların artması ve hükümetin yaklaşımının sermaye piyasalarına ilgiyi artırdığını belirterek, "Ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda 343 binden 790 bine ulaştı. Yani yüzde 100'ün üzerinde büyüme var." dedi.

Keler, düzenlediği online basın toplantısında, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi, kaynakların gelecek ve teknoloji odaklı kullanılabilmesi ve derinli alanlara yönlendirilebilmesi için sermaye piyasalarının geliştirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Sermaye piyasalarının gelişmesinin kurumsal ve bireysel yatırımcıların artmasıyla mümkün olduğunu dile getiren Keler, TSPB olarak piyasaların derinleşmesi açısından gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti.

Keler, etkin bir sermaye piyasası kültürünün oluşması gerektiğinin altını çizerek, yatırımcıyı ve yatırımcı haklarının her zaman ön planda tutulmasının önemine değindi.

Sermaye piyasalarının ana eksenine yatırımcıyı koyması gerektiğini vurgulayan Keler, sermaye piyasalarında yatırımcı sayısının arttığını anlattı.

Keler, "Özellikle faizlerin düşmesi, sermaye piyasalarında dijital imkanların artması ve hükümetimizin sermaye piyasalarını destekleyen yaklaşımı sermaye piyasalarına ilgiyi artırdı. 3 faktörün üst üste geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bu 3 faktör sayesinde 2020'de sermaye piyasası yatırımcılarının arttığı bir döneme girdik." diye konuştu.

Sadece yerli yatırımcıyı değil yabancıları da gelecek dönemde piyasaya tekrar çekmeleri gerektiğine değinen Keler, sermaye piyasalarına yönelik ilgiden duydukları memnuniyetten bahsetti.

"İşlem yapan yatırımcı sayısı yüzde 100'den fazla büyüdü"

TSPB Başkanı Keler, sermaye piyasalarında son bir yılda önemli mesafe katedildiğini belirterek, bakiyeli yatırımcı sayısının son bir yılda 1,2 milyondan 1,5 milyona çıktığını, 300 bin civarında yeni bakiyeli yatırımcı sayısının oluştuğunu söyledi.

Keler, aktif işlem yapan yatırımcı sayısına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda 343 binden 790 bine ulaştı. Yani yüzde 100'ün üzerinde büyüme var. Bu olumlu bir gelişme. VİOP'ta ayda en az bir işlem yapan yatırımcı sayısı geçen yılın mayısında 22 bin iken şu anda 30 bine ulaşmış durumda. Yatırım fonlarının portföy büyüklüğü bu dönemde yüzde 88 büyüdü. Kurumsal yatırımcılarda da önemli bir büyüme katedildi. Sermaye piyasasındaki birçok alanda uzun yıllardır görmediğimiz büyümeleri yaşıyoruz."

Keler, halka açık şirketlerin piyasa değerinin son 6 ayda aşırı değişmediğini ve 2018 sonuna göre ilerleme yaşandığını belirterek, "En büyük hareketlenmeyi BIST 100 dışındaki hisselerde görüyoruz. 385 milyar liraya ulaştı. Bu rakam 2018 sonunda 205 milyar liraydı, 2019 sonunda 328 milyar liraydı. 1,5 yılda yaklaşık 2 katına ulaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kurumsal yatırımcı büyüklüğü 369 milyar liraya ulaştı"

Alp Keler, gelişmekte olan ülkeler arasında Borsa İstanbul'un potansiyelinin yüksek olduğunu, hisse senedi piyasasında hak edilen yere ulaşma konusunda gidilecek yol olduğunu anlattı.

Son dönemde özel sektör borçlanma araçlarının piyasa değerinde istikrarlı büyüme yaşandığını, 2018 sonunda 70 milyar lira olan rakamın 2020 Mayıs itibarıyla 117 milyar liraya ulaştığını dile getiren Keler, "Kurumsal yatırımcılarda ise hikayemiz gerçekten çok iyi. 2018 sonu itibarıyla 193 milyar lira olan kurumsal yatırımcı büyüklüğü 369 milyar liraya ulaşmış durumda." dedi.

Keler, kurumsal yatırımcı büyüklüğünde daha gidilecek çok yol olduğunu kaydederek, "Bugün Türkiye'de her 6 kişiden bir kişide emeklilik fonu, her 20 kişiden birinde yatırım fonu var. Ancak 18 yaş üzeri bin TL üzerinde hesabı olan hisse senedi yatırımcısı 62 kişide bir kişi. Bu da önümüzdeki potansiyeli gösteriyor." diye konuştu.

Emeklilik fonlarının büyüklüğünün 143 milyar liraya ulaştığını dile getiren Keler, burada istikrarlı büyümenin sürdüğünü anlattı.

Piyasaların derinleşmesi açısından yabancı yatırımcıların katkısının öneminden bahseden Keler, bu katkının son dönemde azaldığını bildirdi.

Sermaye piyasası yatırımcılarına uyarılar

TSPB Başkanı Keler, sermaye piyasalarına yeni giren yatırımcıların özelliklerine değinerek, yeni yatırımcıların daha çok gençlerden oluştuğunu söyledi.

Yeni yatırımcıların ağırlıklı olarak 30-39 yaş aralığında olduğunu dile getiren Keler, dijital kanalları daha iyi kullanan gençlerin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yatırımcı sayısını artırdığını anlattı.

Keler, yeni yatırımcıların büyük bir kısmının 0-50 bin lira aralığında yatırım yaptığını kaydederek, ilginin düşük montanlı yatırımlara yönelik olduğunu bildirdi.

Sermaye piyasası ürünlerinin risksiz bir yatırım olmadığını dile getiren Keler, şu uyarılarda bulundu:

"Yatırımcılarımızın özellikle uzun vadeli olmasını istiyoruz. Hisse senedi gerçekten iyi bir yatırım aracıdır. Ancak hisse senedi yatırımlarında kurum seçerken, yatırım yaparken ve yatırım sonrası sürece çok dikkat edilmeli. Kısa vadede para kazanmaya yönelik yatırımlar ikinci planda olmalı. Hisse senedi yatırımında uzun vadede güzel getiriler elde edilebilir ancak kısa vadede dalgalar yaşanabilir. Yatırımcılarımız risklerini belirlemeli ve yatırım stratejisi oluşturmalı. Her yatırımın farklı bir stratejisi olabilir. Şirket seçerken, sektör seçerken veya haber bazlı yatırım yaparken, piyasadaki gelişmelere göre yatırım yaparken belirli stratejiler oluşturulması lazım."

Keler, yatırımcılara tek bir hisse senedine veya yatırım aracına yoğunlaşmamalarını tavsiye ettiklerini belirterek, "Bir sepet yapmalarını, farklı yatırım araçlarından zenginlik sağlamalarını öneriyoruz. Kısa vadeli alım-satımdan kaçınmalarını, daha çok uzun vadeli yatırımları tercih etmeleri gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Keler, yeni yatırımcı sayısındaki olumlu artışa değinerek, uzun vadede sermaye piyasalarının gelişimi için bu ilgideki yükselişin sürmesi gerektiğini söyledi.

"Sermaye piyasalarımız dünya standartlarında"

TSPB Başkanı Keler, Türkiye'de sermaye piyasalarının alt yapısının dünya standartlarında olduğunu belirterek, hiç aksama yaşamadan hizmet veren bir borsanın bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de halka açılmada verilen teşviklere değinen Keler, girişim sermayesi yatırım fonlarında, teknoloji şirketlerinin daha erken aşamada halka açılmasında ve reel sektörün finansmanında olumlu gelişmeler olduğunu anlattı.

"Sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yatırım yapılmamalı"

Alp Keler, ilgili bir soru üzerine, sermaye piyasasına yatırım yaparken yatırım yapılan ürünün iyi incelenmesi, belki de başlangıçta direkt hisse senedine yatırım yapılmaması, risk ve getiri konusuna iyi odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Yeni yatırımcı ilgisinin haziranda da artarak devam ettiğini, fonların büyümeyi sürdürdüğünü dile getiren Keler, normalleşme sürecinde SPK ve Borsa İstanbul'un sosyal medyaya yönelik yaptığı uyarılardan bahsetti.

Keler, "Sosyal medyada yatırımı yönlendiren kişilerin görüşlerini ikinci planda tutulmalı. Sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yatırım yapılmamalı. Bu gibi sitelerin ilerleyen süreçlerde yaptırıma uğrayacağı SPK tarafından açıklandı." dedi.

"Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceği bildirildi. Bu durum ne boyutta fon çıkışına neden olabilir? Açığa satış yasağı gibi düzenlemeler Türk hisse senedi piyasasına etkisi nasıl?" şeklindeki soruya karşılık Keler, "FCI önemli bir endeks. Özellikle pasif fonların takip ettiği bir endeks. Son yıllarda Türkiye hisse senedi piyasasının MSCI içerisindeki ağırlığının azaldığını gözlemliyoruz. MSCI endeksinde gelişmekte olan endekste olmak önemli. Bu yakından takip edilmeli." cevabını verdi.

Açığa satış yasağının sadece Türkiye'de değil başka ülkelerde de uygulandığını dile getiren Keler, ancak diğer ülkelerde bu yasağın kalktığını, Türkiye'de de bu konuda olumlu gelişme yaşanmasını beklediklerini vurguladı.

Keler, yabancı yatırımcıların son dönemde Borsa İstanbul'dan geri çekilmesine dair bir soru üzerine, global anlamda gelişmekte olan ülkelerde benzer durumun yaşandığını, Türkiye'nin hem yerli hem de yabancı yatırımcıya ihtiyacı olduğunu anlattı.

Borsa İstanbul'da yeni halka arzların yaşanabileceğini dile getiren Keler, düşük faiz ortamında yatırımcılara yönelik faaliyetlerin fazlasıyla ilgi çekeceğini anlattı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu Ekonomi
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek Ekonomi
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Şahıs hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı Ekonomi
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Şahıs hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti Ekonomi
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi Ekonomi
Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor Ekonomi
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Hülya Avşar Safiye Soyman Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: TSPB Başkanı Keler: "Sermaye piyasalarına ilgi arttı" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:44:33. #1.14#
title