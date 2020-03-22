TŞOF'tan taşımacı esnaf için destek çağrısı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ve alınacak bütün tedbirleri desteklediklerini belirterek, "Taşımacı esnafımızın da bu dönemde desteklenmesi, virüsle mücadele için son derece önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ve alınacak bütün tedbirleri desteklediklerini belirterek, "Taşımacı esnafımızın da bu dönemde desteklenmesi, virüsle mücadele için son derece önemli." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, taşımacı esnafının Kovid-19 virüsüne karşı aldığı tedbirlere dikkati çekti.

Bu kapsamda, taşımacı esnafının araçlarını düzenli dezenfekte ettiğini belirten Apaydın, müşterilere kolonya tutulduğunu aktardı.

Apaydın, taşımacı esnafının desteklenmesinin, Kovid-19'a karşı mücadelede son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Alınan ve alınacak tüm tedbirleri sonuna kadar destekliyoruz ancak taşımacı esnafımızın da bu dönemde desteklenmesi, virüsle mücadele için son derece önemli. Bulabilen esnafımız mutlaka maskelerini ve eldivenlerini takıyor. Esnafımız kendi imkanlarıyla virüsün bulaşma hızını önleyebilmek için azami çaba içerisinde. Ancak mali yönden çok sayıda sorunla karşı karşıyalar. Virüsle mücadelede başarı elde edebilmek için bu sorunların da göz ardı edilmemesinde fayda var."

Kaynak: AA