TŞOF'tan köprü ve yol geçiş ücretlerine karşı "alternatif ve ücretsiz geçiş" talebi
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TŞOF'tan köprü ve yol geçiş ücretlerine karşı "alternatif ve ücretsiz geçiş" talebi

16.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 12:58
TŞOF'tan köprü ve yol geçiş ücretlerine karşı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), nakliyeci esnafı için zorunlu köprü ve yol geçişlerinin dışında alternatif ve ücretsiz geçiş imkanı sağlanmasını talep etti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), nakliyeci esnafı için zorunlu köprü ve yol geçişlerinin dışında alternatif ve ücretsiz geçiş imkanı sağlanmasını talep etti.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, köprü ve yol geçiş ücretlerine 2021 yılı için yüzde 26 zam yapıldığını ifade etti.

Nakliyeci esnafının zorunlu olarak geçtiği köprü ve yol geçiş ücretlerinde düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirten Apaydın, "Nakliyeci esnafımıza zorunlu köprü ve yol geçişlerinin dışında alternatif ve ücretsiz geçiş imkanı sağlanmalı. Alternatif yol imkanı sağlanamıyorsa geçiş ücretlerine zam yapmak yerine ücretler düşürülmeli." ifadelerini kullandı.

Cihaz geçiş kartının bakiyesinin yetersizliği ya da cihazın bozuk olması gibi nedenlerle esnafın cezalara maruz kalabildiğine dikkati çeken Apaydın, şunları kaydetti:

"Esnafımız hiçbir şekilde uyarılmadan ve adresine tebligat yapılmadan gelen cezalar direkt icraya gönderildiğinde büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Nakliyeci esnafımız, geçiş bedelinin 4 katı cezaya maruz kalmanın yanı sıra bir de icra masrafları, avukatlık ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Bu mağduriyetin önüne geçmek için esnafımıza bildirim yapılmalı. Nakliyeci esnafımız icraya giden cezalar yüzünden ekmek teknesi olan aracını bile satmak zorunda kalabiliyor. Esnafımız haksız yere maruz kaldığı bu cezaların bedelini böyle ağır şekilde ödememeli. Köprü ve yol geçiş cezaları ödenebilir ve makul seviyede olmalı. Öte yandan ulaşım için gerekli yol, köprü, tünel gibi hizmetler kamu hizmeti olarak verilmeli ve nakliyeci esnafımız için alternatif geçiş yolları oluşturulmalı. Zaten pandemide zor şartlar altında çalışan şoför esnafımız bu yükten kurtarılmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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