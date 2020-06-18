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TŞOF'tan İBB'nin "5 bin yeni taksi" çalışması için istişare çağrısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, İstanbul'a "5 bin yeni taksi" çalışmasında, taksici esnafının temsilcileriyle istişare edilmesini istedi.

TŞOF'tan İBB'nin
18.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:29

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, İstanbul'a "5 bin yeni taksi" çalışmasında, taksici esnafının temsilcileriyle istişare edilmesini istedi.

Apaydın, yazılı açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "5 bin yeni taksi kiralayacaklarına" yönelik sözlerinin taksici esnafında infial yarattığını belirtti.

Yasal düzenlemelere göre, şehir içinde özel yolcu taşıma işleminin ancak taksimetre takılı taksi ile yapıldığını ifade eden Apaydın, bunun da esnaf statüsündeki bireysel taşımacılar tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Apaydın, şunları kaydetti:

"Bu durum 10553 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında açıkça düzenlenmiştir. Söz konusu karar şoför esnafının korunması ve korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla çıkarılmıştır. Karara göre, ticari plaka verilebilmesi için; taksi, dolmuş ve minibüslerde; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak şartı aranmakta olup, yine taksi, dolmuş ve minibüs sahipleri, bu plakaları ancak aynı şartlara haiz kişilere devredebilir. Buna göre tüzel kişiliklerin böyle bir faaliyette bulunmaları mevzuat açısından mümkün bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konuyu, taksici esnafının temsilcileri ile istişare ederek ve yasal çerçeve içerisinde çözüm aramasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz."

TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Bahçeli Evler Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halit Yılmaz da "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kiralık taksi açıklaması kabul edilemez. Çünkü plaka verilmesinin usul ve esasları vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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