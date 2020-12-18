TŞOF Genel Başkanı Aydınlı şoförü ödüllendirdi
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TŞOF Genel Başkanı Aydınlı şoförü ödüllendirdi

18.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:41
TŞOF Genel Başkanı Aydınlı şoförü ödüllendirdi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, Aydın'da ayın şoförü olarak seçilen Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsü şoförlerinden Mesut Eşin'i ödüllendirdi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili Fevzi Apaydın, Aydın'da ayın şoförü olarak seçilen Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsü şoförlerinden Mesut Eşin'i ödüllendirdi.

S.S. 133 Nolu Aydın Şehir içi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi tarafından 5 yıl önce başlatılan 'Ayın Şoförü' uygulaması aralıksız olarak sürüyor. Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsü şoförlerinin arasından her ay düzenli olarak seçilen ayın şoförü kooperatif tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendiriliyor. Geçtiğimiz ay bir dizi ziyarette bulunmak üzere Aydın'a gelen TŞOF Genel Başkanı Fevzi Apaydın, ayın şoförü seçilen Mesut Eşin'e plaketini ve ödülünü takdim etti. Uygulamayı takdirle karşılayan ve ödül töreninin kendisinin programı dahilinde olmadığını kaydeden Genel Başkan Apaydın, Eşin'i tebrik ederek kendisine ayrı bir hediye vermek istediğini belirtti.

Ziyaretlerinin ardından Aydın'dan ayrılan Apaydın, sözünü tutarak hediyesini TŞOF Yönetim Kurulu üyesi ve Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan aracılığı ile ayın şoförü seçilen Mesut Eşin'e ulaştırdı. TŞOF Genel Başkanı Apaydın'ın altın hediyesi, Aydın Şoförler Odası'nda, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan ve S.S. 133 Nolu Aydın Şehir içi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın'ın katıldığı tören ile Mesut Eşin'e takdim edildi.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Genel Başkanımız Fevzi Apaydın'a nazik davranışları için teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

TŞOF Genel Başkanı Aydınlı şoförü ödüllendirdi
TŞOF Genel Başkanı Aydınlı şoförü ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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