TŞOF Genel Başkanı Apaydın: "Bağımsızlık yolunda emek veren herkese minnettarız"
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TŞOF Genel Başkanı Apaydın: "Bağımsızlık yolunda emek veren herkese minnettarız"

TŞOF Genel Başkanı Apaydın: 'Bağımsızlık yolunda emek veren herkese minnettarız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Fevzi Apaydın, "Bağımsızlık için emeğini, malını, evladını, canını veren ecdadımızın hakkını ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Fevzi Apaydın, "Bağımsızlık için emeğini, malını, evladını, canını veren ecdadımızın hakkını ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Genel Başkan Apaydın, şu ifadelere yer verdi:

"İşgal altındaki vatanın bin bir türlü zorluk ve yokluğa rağmen sadece azim ve inançla direnişi, 99 yıl önce bugünkü zaferi, tüm dünyaya emsal olmuş bir destandır. Bağımsızlık için emeğini, malını, evladını, canını veren ecdadımızın hakkını ödeyemeyiz. Büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasında en ufak bir emeği geçen, belki evinden evladından, belki kolundan bacağından belki canından vazgeçen atalarımızın bıraktığı emanete sahip çıkmanın tek yolu çalışmaktan, daha çok çalışmaktan geçiyor. Tüm şoför camiamız adına bu büyük zaferin yıldönümünü kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ve şanlı gazilerimizi, azimli milletimizi saygı ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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