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TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın bayramda yola çıkacakları uyardı Açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücülerin, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliği için trafik kurallarına ve hız limitine uymaları gerektiğini belirtti.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın bayramda yola çıkacakları uyardı Açıklaması
26.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:09

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkacak sürücülerin, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliği için trafik kurallarına ve hız limitine uymaları gerektiğini belirtti.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle memleketlerine gidemediklerini, bu bayramda seyahate çıkanlar dolayısıyla özellikle şehirlerarası kara yollarında büyük ölçüde yoğunluk yaşanmasının beklendiğini bildirdi.

Bayramın ilk ve son günlerinde, gidiş ve dönüşlerde oluşacak yoğunluğun göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çeken Apaydın, şu uyarılarda bulundu:

"Havaların sıcak gitmesi ve bayram telaşıyla birlikte trafikte dikkatler çabuk dağılabiliyor. Vatandaşlarımız güneşin dik açıyla geldiği saatlerde uzun yola çıkmamaya özen göstermeli. Sıcaklarda asfalt erimelerine karşı dikkat edilmeli, yol yapım çalışmaları göz önünde bulundurulmalı ve sık sık mola verilerek dinlenilmelidir."

Apaydın, trafik kazalarını en aza indirmek için tüm sürücülerin üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sürücüler hem kendi can güvenliği için hem de sevdiklerinin can güvenliği için trafik kurallarına ve hız limitine harfiyen uymalı. Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı. Vatandaşların aldığı tedbirlerin yanında emniyet ekipleri de gerekli tedbirleri alarak denetimlerini sıklaştırmalı. Trafik kazalarının yaşanmasının birinci ve en önemli nedeni aracın hızını trafiğe göre ayarlayamamaktan kaynaklanıyor. 'Karşıdaki araç zaten dikkatli geliyordur.' diyerek sorumluluğu başkasına devretmeyelim. Hatalı sollamalardan kesinlikle kaçınalım. Direksiyon başında telefon kullanmayalım ve emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Küçük gibi görünen detayların hayat kurtaracağını unutmayalım."

Kaynak: AA

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