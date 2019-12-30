TŞOF Başkanı Apaydın: "Yılbaşı gecesi taksi durakları 81 ilde 24 saat açık"

30.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:15

Yılbaşında alkollü araç kullanmak yerine taksici esnafının tercih edilmesi gerektiğini hatırlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yılbaşı gecesi taksi durakları 81 ilimizde 24 saat açık olacak ve yaklaşık 85 bin taksici esnafımız sabaha kadar görev yapacaklar" dedi.



Alkollü araç kullanımından kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Alkollü araç kullanma nedeniyle kesilen cezalar bu yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Alkollü araç kullanımının ceza ödemek ya da ehliyeti kaptırmaktan daha da önemli bir sonucu can ve mal kayıpları yaşanması. Bu yılın ilk 10 ayında ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının bin 963 tanesi alkollü araç kullanımı nedeniyle gerçekleşti. Bunları en aza indirmek hatta bitirmek tamamen sürücülerimizin elinde. Alkollü araç kullanma cezası ilk seferde bin 240 TL, ikinci seferde bin 555 TL, 3 ve daha fazlasında ise 2 bin 497 TL. Alkollü araba kullanma cezası sonucunda alınan ceza puanı ise 2. seferinde 20 olarak belirlendi. Cezalar ve denetimler artmışken yılbaşı gecesi bu kontroller iki katına çıkarılıyor. Dolayısıyla yılbaşı gecesi dışarıda alkol alacak olan vatandaşlarımız huzurlu sorunsuz bir yılbaşı gecesi geçirmek için 81 ilde 24 saat hizmette olacak taksici esnafımızı tercih etmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA