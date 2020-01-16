TŞOF Başkanı Apaydın: "Sömestir tatilinde yola çıkacaklar dikkat"

16.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:04

Sömestir tatilinde yolculuk yapacakların trafikteki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmaya öncelik vermesi gerektiğini söyleyen TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yurt genelinde yağışlı ve soğuk havaların etkisi yoğun şekilde hissediliyor. Sömestir tatilinde de yağışlı havalar ve kış şartları etkisini sürdürürken yollarda tatil yoğunluğuna karşı dikkatli olunmalı. Yollardaki yoğunluğu azaltmak için toplu taşıma araçlarının kullanımına öncelik verilmeli. Özel aracıyla yola çıkacak olanlar ise hava şartlarını göz önünde bulundurarak araçlarını mutlaka kışa uygun şekilde hazırlamalı" dedi.



Ağır kış şartlarında sömestir tatili yapacak olan öğrenci, öğretmen ve velilere uyarıda bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen 16 gün boyunca eğitim öğretime ara verecek. Sömestir tatilinde bu yıl da kış mevsiminin etkisi yoğun olarak görülüyor. Öte yandan çok sayıda kişi yolculuk yaptığı için hem şehir içinde hem de şehirlerarası yollarda trafik yoğunluğu yaşanabilir. Özellikle kişisel araçları ile yolculuk yapacak olan vatandaşlarımız zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklı olmalı. Yola çıkmadan önce araçların kontrolü ve bakımı ihmal edilmemeli. Kış lastiği takmadan, araçta zincir ve halat bulundurmadan yola çıkılmamalı. Sis, buz, kara karşı tedbirli olunmalı. Yetkililer de trafikteki 16 günlük tatil yoğunluğunu göz önünde bulundurarak denetimleri sıklaştırmalı" diye konuştu.



"Aşırı hızdan mutlaka kaçınılmalı"



Aşırı hızdan kaçınılıp trafikte her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Apaydın, "Geçtiğimiz yıl sömestir tatilinin denk geldiği Ocak ayında 33 bin 68 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 17 bin 520 kişi yaralanırken, 160 kişi hayatını kaybetti. Bu yıl kazasız belasız bir sömestir tatili geçirmek için tüm vatandaşlarımız aşırı hızdan kaçınıp trafikte daha dikkatli davranmalı. Öğrencilerin ağır ders temposundan biraz da olsa uzaklaşarak dinleneceği ve güzel vakit geçireceği sömestir tatili trafik kazaları ile geçmesin. Tatil yoğunluğunda yola çıkacak olan vatandaşlarımız trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma kullanmaya özen göstermeli. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize kazasız belasız bir sömestir tatili diliyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA