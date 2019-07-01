TŞOF Başkanı Apaydın: Mülteciler korsan taksicilik yapıyor

TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Suriye kökenli mültecilerin korsan taksicilik yaptıklarını tespit ettiklerini belirterek, "Esnafımız vergi verirken, onların vergisiz çalışması insanın zoruna gidiyor" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, ellerine Suriye kökenli mülteciye ait Arapça yazılı bir korsan taksi kartviziti geçtiğini söyledi. Aralarında Samsun da olmak üzere Türkiye'nin neredeyse tüm kentlerinde Suriye kökenli mültecilerin korsan taksicilik yaptığını söyleyen Apaydın, "Samsun'daki sığınmacıların esnaflık derecesinde yapmadıkları hiçbir meslek dalı yok. Kamyonetçilikten tutun beyaz eşyaya kadar her meslek dalında faaliyet gösteriyorlar. Mülteciler hamamdan tutun fırına kadar her işi yapıyorlar. İş gücü noktasında ise ucuz fiyatlara kendilerini çalıştırmak mümkün olduğundan bu durum maalesef esnafımızın hoşuna gidiyor. Esnafımız 100 liraya bir Türk'ü çalıştırmak yerine 100 liraya 3 Suriyeli'ye iş verebiliyor. Tabi burada iş müfettişlerine ne iş yaptıklarını sormak gerekiyor. Kısacası korunuyorlar. Elbette misafirlerdir geçinmek için çalışacaklardır ancak bizim esnafımız vergi verirken, onların vergisiz çalışması insanın zoruna gidiyor" dedi.

Türkiye'de Suriyeli korsan taksi şoförü olduğunu söyleyen Apaydın, "Son dönemde bu konuyla ilgili oldukça ihbar aldık ve yakın zamanda elimize üzerinde Arapça yazılı bir taksi kartviziti geçti. Durumu yetkili mercilere bildiriyoruz 'Ne yapalım onlar da geçinecek' cevabını alıyoruz. Bu sıkıntı Samsun'da da var, İstanbul'da da var, Trabzon'da da var, Bursa'da da var, İzmir'de de var, Diyarbakır'da da var. Yani kısacası Türkiye'nin neredeyse tüm kentlerinde var" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Samsun