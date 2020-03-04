TŞOF Başkanı Apaydın: "Maliyetleri artan kamyoncu esnafı zorda"

04.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:45

Maliyetleri her geçen gün artan ancak gelirleri düşen taşımacı esnafının neredeyse mesleği bırakıp araçlarını satma noktasına kadar geldiği belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Başta akaryakıt olmak üzere yedek parça, otoyol, köprü, sigorta ve kasko gibi maliyetlerin artması sebebiyle kamyoncu ve nakliyeci esnafımız iş yapamaz hale geldi. Bunlara vergiler, e-fatura, dijital takograf uygulaması ücretleri gibi maliyetler de eklendiğinde taşıma ve nakliye sektöründe gerçekten zor zamanlar geçiriliyor" dedi.



Taşımacı ve nakliyeci esnafının yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Taşımacı esnafımız, ertelenen U-ETDS uygulaması, e-fatura, vergiler, akaryakıt fiyatları, düşük ücret gibi birçok sorun nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyor. Yük taşıyan kamyoncu ve nakliyeci esnafımız dönüşte yeni bir yük bulamadığı için günlerce garajda bekleyerek büyük bir sıkıntı yaşıyor. Zaten iş olmadığını bilen yük sahipleri taşıma ücretlerini düşük tutuyor. Bu da maliyetleri bile karşılamadığı gibi taşımacı esnafımızı zarara sokuyor" diye konuştu.



"İndirimli ticari akaryakıt desteği verilmeli"



Kayıt dışı nakliyeciliğin de artmasıyla kamyoncu ve nakliyeci esnafının haksızlığa uğradığını dile getiren Apaydın, "Yurt dışına taşımacılık yapan bazı kamyoncu ve nakliyeciler, yurt dışından daha ucuza aldıkları akaryakıt ile dönüşte yurt içinde de kayıt dışı taşımacılık yapıyorlar. Bu durum zaten zor durumda olan kamyoncu ve nakliyeci esnafımızı iyice bitme noktasına getiriyor. Bu haksızlığın bir an evvel önüne geçilirken taşımacı esnafımıza indirimli ticari akaryakıt desteği verilmeli. Taşınan yüklerin ücretinin mutlaka aynı gün teslim edilmesi zorunlu hale getirilmeli" şeklinde konuştu.



"Mola yerleri ve dinlenme tesisleri yeterli değil"



Taşımacı esnafının mola yerlerinin yetersiz olduğuna değinen Apaydın, "Uzun yol taşımacılığı yapan esnafımız için molalar hayati önem taşıyor. Günde 9 saat sürüş yapabilme hakkı olan nakliyeci esnafımızın maksimum 4.5 saat aralıkla 45 dakika mola verme zorunluluğu var. Ancak esnafımızın yolda istirahat edebilmesi için mola verebileceği güvenli dinlenme tesislerinin sayısı yetersiz. Nakliyeci esnafımız yol kenarında ve bazen güvenli olmayan noktalarda istirahat etmek zorunda kalıyor. Esnafımızın yollarda mağdur olmasını önlemek için dinlenme tesislerinin sayısı artırılmalı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA