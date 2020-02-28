TŞOF Başkanı Apaydın: "Devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız"

28.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:03

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Şoför camiası olarak bundan önce de, bundan sonra da alınan ve alınacak olan tüm kararlarda devletimizin yanındayız" dedi.



TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, İdlib'teki hain saldırı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Apaydın açıklamasında, "Sınır ötesinde 1 aydır ülkemizin güvenliğini korumaya çalışan, bizlerin huzur ve güvenle ülkemizde yaşayabilmesi için canlarını ortaya koyan askerlerimizden dün gece acı haberler aldık. Resmi açıklamaya göre 33 Mehmetçiğimiz şehadete erdi. Her birimizin içi yandı. Şoför camiası olarak bundan önce de, bundan sonra da alınan ve alınacak olan tüm kararlarda devletimizin yanındayız. Askerlerimizin ayağına taş değmesin. Biliyoruz ki acılı ailelerimizin bir nebze de olsa içini soğutacak haberler gelecektir. Yaralı askerlerimize acil şifalar, şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA