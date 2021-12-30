TŞOF Başkanı Apaydın: "Yılbaşı gecesi ulaşımda taksiler tercih edilmeli" - Haberler Ekonomi
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TŞOF Başkanı Apaydın: "Yılbaşı gecesi ulaşımda taksiler tercih edilmeli"

TŞOF Başkanı Apaydın:
AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yılı dışarıda karşılayacak vatandaşlara ulaşımda ticari taksileri tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yılı dışarıda karşılayacak vatandaşlara ulaşımda ticari taksileri tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Apaydın, yazılı açıklamasında, alkollü araç kullanımı nedeniyle bu yıl 2 binin üzerinde trafik kazası meydana geldiğini, 158 bin kişiye de alkollü araç kullanımı nedeniyle ceza kesildiğini belirtti.

Alkollü araç kullanımından uzak durulması gerektiğini vurgulayan Apaydın, "Hem maddi hem manevi olarak yeni yıla hasarsız bir şekilde girmek için yılbaşı gecesi ulaşımda taksiler tercih edilmeli. Hem ceza yememek hem kendimizin ya da karşımızdakinin canına kast etmemek için taksici esnafımız işinin başında olacak." ifadelerini kullandı.

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AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri

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