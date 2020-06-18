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TŞOF Başkanı Apaydın'dan "servis ücreti" değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında taşımalı öğrenci servis ücretlerinde yapılan yeni ücret tarifesinin servisçi esnafını mağdur edeceğini söyleyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Servisçi esnafımızın maliyetleri...

TŞOF Başkanı Apaydın'dan
18.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:49

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında taşımalı öğrenci servis ücretlerinde yapılan yeni ücret tarifesinin servisçi esnafını mağdur edeceğini söyleyen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Servisçi esnafımızın maliyetleri arttı ancak bu yıl taşıma fiyatları bir önceki yıla göre katsayı düzenlemesi ile düşürüldü. Bu şartlarda servisçi esnafımızın ayakta kalması mümkün değil" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında taşımalı öğrenci servis ücretlerinde yapılan yeni ücret tarifesinin servisçi esnafını mağdur edeceğini ifade eden TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Servisçi esnafımızın maliyetleri arttı ancak bu yıl taşıma fiyatları bir önceki yıla göre katsayı düzenlemesi ile düşürüldü. Bu şartlarda servisçi esnafımızın ayakta kalması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile her ne kadar araç kapasitesinde artış olduğu gözükse de katsayıların düşürülerek taşımacı esnafının gelirinin daha da azalacağını ifade eden Apaydın, "Bu şekilde yapılacak bir değerlendirme tarafları yanıltıcı niteliktedir. Belirlenen katsayılara yöre yapılacak hesaplamalar neticesinde, ortalama 10 kilometre mesafe için 190 TL civarında servis aracı işletmecilerimizin gelirinde düşüş olacağı anlaşılmaktadır. Son bir yıl içerisinde yaşanan ekonomik sorunlar, TÜFE ve ÜFE'deki artışlar ile yakıt, yedek parça ve diğer girdilerdeki artışlar dikkate alındığında, okul servis taşımacılığı yapan esnafımızın gelirini düşüren tabloda belirlenen katsayı düşüşün nedeni anlaşılamamıştır" diye konuştu.

"Okul servis araçları çalışamamış ve servis taşımacılığı yapılamamıştır"

Korona virüsün tüm dünyada küresel bir tehdit haline gelmiş olması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel halk sağlığı acil durum ilan edildiğini ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüse karşı bir dizi tedbirler alındığını hatırlatan Apaydın, "Alınan tedbirler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde tüm okullar tatil edilmiştir. Bu nedenle, bu tarihten itibaren okul servis araçları çalışamamış ve servis taşımacılığı yapılamamıştır. Ekmeğini, emeği ve alın teriyle kazanan, geçim kaynağı sadece servis taşımacılığı olan, başka da bir geliri olmayan esnafımız bu süreçte ekonomik olarak mağduriyet yaşamıştır" şeklinde konuştu.

"Katsayıların yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmesi gerekmektedir"

Servis taşımacılığı yapan esnafın yaşadığı mağduriyetin yapılacak iyileştirmeler ile giderilmesini beklerken son düzenleme ile ücretlerde indirime gidilmesinin bu kesimde mağduriyet oluşturacağının altını çizen TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yaşanan mağduriyetten sonra gelir düzeyinin bir nebze de olsa asgari geçim şartlarına olanak sağlamasını beklerken, katsayı nedeniyle servisçi esnafımız gelirinde yaşanan katsayı düşüşü ile hayal kırıklığına uğramıştır. Bu nedenle, yaklaşık maliyet hesaplama formülünde güncellenen katsayıların yeniden gözden geçirilerek değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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