TŞOF Başkanı Apaydın'dan Ramazan'da şoförlere öneri ve uyarılar
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TŞOF Başkanı Apaydın'dan Ramazan'da şoförlere öneri ve uyarılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
TŞOF Başkanı Apaydın'dan Ramazan'da şoförlere öneri ve uyarılar

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan ayında trafiğe çıkan vatandaşlardan ve şoförlerden her zamankinden daha özenli ve sabırlı olmalarını isteyerek, "11 ayın sultanı Ramazan ayını kazaların ve trafikte gerginliğin en çok arttığı aya çevirmeyelim" dedi.

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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan ayında trafiğe çıkan vatandaşlardan ve şoförlerden her zamankinden daha özenli ve sabırlı olmalarını isteyerek, "11 ayın sultanı Ramazan ayını kazaların ve trafikte gerginliğin en çok arttığı aya çevirmeyelim" dedi.

Ramazan'ın en çok kaza ve kavganın meydana geldiği aya çevrilmemesi gerektiğini hatırlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Mübarek Ramazan ayını yaşarken niyetlenen ve trafiğe çıkan vatandaşlarımız ile tüm şoför esnafımız her zamankinden daha özenli ve sabırlı olmalı" diyerek şoförlere uyarılarda bulundu. Ramazan ayının insanlara en çok sabrı, hoşgörüyü, iyiliği ve güzelliği hatırlattığına dikkati çeken Apaydın, "Bir yandan da açlık ve susuzluk, tütün mamullerinin içilmemesi, uyku hali, dikkat dağınıklığı ile kan şekerinin düşmesi gibi durumlar da ortaya çıkartabiliyor. Trafikte bu durumları göz önünde bulundurarak birbirimizle açlık ve susuzluğu bahane ederek tartışmak, iftara yetişmek adına kurallara uymadan araç kullanmak yerine daha sabırlı, daha dikkatli olalım. 11 ayın sultanı Ramazan ayını kazaların ve trafikte gerginliğin en çok arttığı aya çevirmeyelim" ifadelerini kullandı.

Trafikte niyetli iken açlık ve susuzlukla birlikte kan şekeri düşmesi yaşanabileceğine vurgu yapan Apaydın, "Trafikte niyetli iken açlık ve susuzluğun, varsa tütün mamullerinin kullanılamamasının verdiği etkiler ile kan şekerinin düşmesi insanı daha sinirli, uykulu veya dikkati daha dağınık birisi haline getirebiliyor. Niyetliyken kazaya sebebiyet verecek her türlü etkene dikkat edelim" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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