Tşof Başkanı Apaydın'dan Bayram Öncesi Ucuz Akaryakıt Uyarısı

Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacak sürücülere akaryakıt alırken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Akaryakıttaki ÖTV oranının artırılması ile fiyatlarda yüzde 9'luk bir artış gerçekleşti. Bayramda yola çıkacak olan vatandaşlarımız, bu fiyat artışından kaçınmak için ucuza akaryakıt satanlara kesinlikle aldanmamalı. Piyasa ortalamasının altında satılan akaryakıt katkı maddeli ya da kaçak olabilir. Üç beş kuruş daha ucuza akaryakıt alırken aracın motorundan olmayın. Akaryakıt alırken bildiğiniz ve güvendiğiniz istasyonları tercih edin" dedi.

Kurban Bayramı'nda trafiğe çıkacak olanların şehirlerarası yollardaki ucuz akaryakıt tabelalarına aldanmaması gerektiğini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Akaryakıttaki ÖTV oranlarının artırılması pompa fiyatlarına benzinde litre başına 59, motorinde 54 ve otogazda 34 kuruş zam olarak yansıtıldı. Bayramda uzun yola çıkarken deposunu dolduracak olan vatandaşlarımız bu fiyat artışından tasarruf etmek için ucuz akaryakıt yoluna gitmemeli. Özellikle şehirlerarası yollarda ucuz yakıt tabelalarına kanıp maliyetinin çok altındaki akaryakıtları almamalı. Ucuz diye aldıkları yakıt kendilerine pahalıya mal olabilir. Özellikle şehirlerarası yollarda rahatlıkla bulunan ucuz motorin, yakıt kalitesiyle ilgili sakıncaları da beraberinde getiriyor. Şu an piyasada motorin ve benzinin ortalama litre fiyatı bellidir. Kimse ortalamanın altında satışla zararına ticaret yapmaz. Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa, o ürünün kalitesinden şüphe duymak gerekir. Bu tür ucuz akaryakıtlar kaçak ya da katkı maddeli olabilir" ifadelerini kaydetti.

"Bayram yolculuğunuz kabus olmasın"

Ne olduğu belli olmayan ucuz akaryakıtların araca ve çevreye büyük zarar verdiğinin altını çizen Apaydın, "Bu tür yakıtlar bir yandan çevre kirliliğine neden olurken, öte yandan araç motorlarına büyük zarar veriyor. Daha da önemlisi trafik kazalarında yangın çıkması sonucu can kayıplarına varan facialara neden olabiliyor. Bayram yolculuğuna çıkacak olanlar özellikle şehirlerarası yollarda ucuz yakıt tabelalarına kanıp maliyetinin çok altındaki fiyatlara satılan yakıtları almasınlar. Vatandaşlarımız bayram yolculuklarının kabusa dönüşmesini istemiyorlarsa, maliyetinin altındaki fiyatlarla satılan bu tür yakıtlara itibar etmesinler. Akaryakıt alırken bildikleri ve güvendikleri istasyonları tercih etsinler" dedi. - ANKARA