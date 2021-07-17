TŞOF Başkanı Apaydın: "Bayram trafiğinde her zamankinden fazla dikkatli olunmalı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahate çıkacaklara, "Bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahate çıkacaklara, "Bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılki Kurban Bayramı tatilinde 60 kişinin trafik kazası nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nda trafiğin yoğunlaşmasının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Apaydın, "Yolculukların felakete dönüşmemesi için bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli olunmalı. Kurallara uyalım, süratten kaçınalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya