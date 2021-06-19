TŞOF Başkanı Apaydın: "Babalar tecrübeleriyle hayat bozu bize rehber olur"
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TŞOF Başkanı Apaydın: "Babalar tecrübeleriyle hayat bozu bize rehber olur"

TŞOF Başkanı Apaydın: 'Babalar tecrübeleriyle hayat bozu bize rehber olur'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, babalar günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Doğduğumuz andan itibaren gücü ve varlığı ile bize destek olan, öncelikle şoförlük mesleğini icra eden babaların ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum"...

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, babalar günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Doğduğumuz andan itibaren gücü ve varlığı ile bize destek olan, öncelikle şoförlük mesleğini icra eden babaların ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, her yıl Haziran'ın üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Apaydın mesajında, "Sevgileriyle bize hayat boyu rehber olan babaların değerini, kıymetini bilelim. Hayattaki tüm bildiklerini bize öğreten, doğduğumuz andan itibaren gücü ve varlığı ile bize destek olan, öncelikle şoförlük mesleğini icra eden babaların ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Gece gündüz yollarda direksiyon sallayan babalarımız, evlatlarınız ve aileniz için verdiğiniz emeklerin hakkı ödenmez. Tüm şoför camiası adına sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyor, bir kez daha Babalar Günü'nüzü tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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