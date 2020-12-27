TŞOF Başkanı Apaydın: "Ankara Milli Mücadele'nin karargâhıdır"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün

Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle Ankara'nın Milli Mücadele'nin karargahı haline geldiğini belirten TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Ankara'nın İstiklal Savaşı'nın yönetim merkezi olarak seçilmesinin bağımsızlık sürecinde atılan öngörülü adımlardan biri olduğu vurguladı. Apaydın, "Atamızın 101 yıl önce ayak basmasıyla İstiklal Savaşımızın karargahı haline gelen Ankara, ülkenin kaderinin tayin edildiği önemli bir merkez olmuştur. Ankara'nın merkez olarak seçilmesi, Atatürk'ün doğru karar verme yeteneğinin ve ileri görüşlülüğünün sonucudur. Ankara'dan yönetilen İstiklal Savaşı, ordumuzun ve halkımızın kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlandırılmıştır. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Başkent sıfatıyla taçlanan Ankara, ülkemizin kalkınmasında büyük bir rol almıştır. Türk şoför camiası adına, Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Şengül