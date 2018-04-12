Tşof Başkanı Apaydın Açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıt zamlarının şoför esnafını zor duruma düşürdüğünü belirterek, "Enflasyon, dolar ve avrodaki artışlar bizi de etkilemektedir. Kullandığımız yakıt ve araç parçaları dövize endekslidir. Gerek şehir içinde çalışan taksi, dolmuş, kamyon ve kamyonetlerimiz gerekse yurt içi ve yurt dışı çalışan insan ve yük taşıyan araçlarımız bu suni artışlardan büyük zarar görmektedir." dedi.

TŞOF seçimleri sonucu göreve yeni gelen mesleki oda başkanları, Ankara Meyra Palace Hotel'de bir araya geldi.

Apaydın, burada yaptığı konuşmada, 1 Ocak-31 Mart'ta 700 meslek odasının genel kurullarının tamamlandığını ve yapılan seçimler sonucunda 107 oda başkanının yeni görevlerinin başına geçtiklerini söyledi.

TŞOF'un 1 milyona yakın ticari araç sahipleriyle büyük bir aile olduğuna işaret eden Apaydın, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) bünyesinde 13 mesleki federasyon bulunmaktadır. Bu federasyonların en büyüğü TŞOF'tur." diye konuştu.

Apaydın, son günlerde akaryakıta gelen zamlarla birlikte şoför esnafının zor duruma düştüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Enflasyon, dolar ve avrodaki artışlar bizi de etkilemektedir. Kullandığımız yakıt ve araç parçaları dövize endekslidir. Gerek şehir içinde çalışan taksi, dolmuş, kamyon ve kamyonetlerimiz gerekse yurt içi ve yurt dışı çalışan insan ve yük taşıyan araçlarımız bu suni artışlardan büyük zarar görmektedirler. Bakanlıklarda bu konuda mücadele veriyoruz. Gelirimiz, giderlerimizin çok altında kalıyor."

Belediyelerle ilgili sıkıntılarının olduğunu anlatan Apaydın, şoför esnafının problemlerini çeşitli bakanlıklarla istişarede bulunarak çözmeye çalıştıklarını bildirdi.

Apaydın, bazı oda başkanlarının yüksek borçlarla karşı karşıya kaldığının altını çizerek, "Eskilerin bir sözü vardır; 'Borç yiğidin kamçısıdır'. Bu borçlar belki 'kamçı' olmayı çoktan aşmıştır ama moralinizi bozmayın. Federasyonumuzun da borcu var ama biz dimdik ayaktayız. Devletlerin, milletlerin birbirine borcu var ama önemli olan işe iyi niyet ve halisane yanaşmaktır. Sakın borçtan yılmayın, korkmayın, üstesinden geliniz. Yeter ki biz kendimizi esnafımıza sevdirelim, odalarımızı, kurumlarımızda saygın hale getirelim." değerlendirmesinde bulundu.

TŞOF'un 21 Haziran'da tekrar genel kurul yapacağını bildiren Apaydın, federasyonun kurumlarla diyaloğunun üst seviyesinde devam ettiğini dile getirdi.

"Zam talebimizi dile getireceğiz"

Toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Apaydın, akaryakıta yapılan zamların şoförleri etkilediğini söyledi. Apaydın, "Belki belediyelerimizden, ulaşım koordinasyon merkezlerinden (UKOME) şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkla ilgili taleplerde bulunacağız. Yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar petrol var. Uzun zamandır zam almamış meslek odalarımız, meslektaşlarımız var. Bunlar için zam talebimizi dile getireceğiz." dedi.

Apaydın, Uber'e ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'de her şeyin bir altyapı ve kanunu olduğunu, çalışmaların buna göre sürdürüldüğünü anlattı.

Uber'in aldığı belgenin bir noktadan bir noktaya zamanlı yolcu taşıma belgesi olduğunu vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

"Oysaki bunlar internet üzerinden taksi çağırma yöntemiyle hareket ediyorlar. Bu bize göre tamamen korsandır, kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Bu konuyu yetkili vekillerimize, bakanımıza ve başbakanımıza kadar götürdük, çalışmalarımızı ve dosyalarımızı verdik. Bunun peşini bırakmayacağız çünkü bu işten ekmek yiyen Türkiye'de 75 bin esnafımızı var."

Apaydın, şehirlerde taksi sayısının yetersiz kalması durumunda taksi ihalesi yapılabileceğini belirterek, Türkiye'nin Uber gibi bir taşımacılık sistemine hazır olmadığını, böyle bir sistem kurulacaksa belediyeler ve federasyonun bir araya gelerek daha ileri boyutta işletmeler kurabileceğini bildirdi.