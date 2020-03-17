TŞOF Bakanı Apaydın: "Çanakkale zaferi birlik ve beraberliğimizin simgesidir" 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Aziz milletimizin ağır şartlar altında mücadele vererek kazandığı Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünün dünyaya açıkça ilanıdır.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Aziz milletimizin ağır şartlar altında mücadele vererek kazandığı Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünün dünyaya açıkça ilanıdır. Bundan 105 yıl önce Çanakkale'de yazılan şanlı destanın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum" dedi.



TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Çanakkale Zaferinin bağımsızlık için verilen başarılı bir mücadele olmasının yanı sıra Türk milletinin dayanışmasının, birlik ve beraberliğinin de simgesi olduğunu belirten Apaydın, "Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin canı pahasına savaşarak kazandığı bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yoldaki en önemli adımdır. Ülke olarak bugün geldiğimiz noktayı en başta, vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen, kardeşliğin en güzel örneğini bu birlik ve beraberlik ruhuyla veren kahraman şehitlerimize borçluyuz. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler camiası adına bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA