TSO yönetim kurulu toplantısı video konferansla yapıldı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bu haftaki yönetim kurulu toplantısını koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle gerçekleştirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bu haftaki yönetim kurulu toplantısını koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle gerçekleştirdi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken başkanlığında 11 yönetim kurulu üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'yi etkisi altına alan salgın nedeniyle Sivas'ta esnaf, sanayici ve tüccarın süreçten nasıl etkilendiği, talep ve beklentileri ile çözüm önerileri ele alındı.

Eken, yönetim kurulu toplantılarının yaşanan süreç nedeniyle video konferans olarak yapılacağını ifade ederek, "Salgına karşı aldığımız tedbirler kapsamında toplu etkinlikler yapmıyoruz. Yönetim kurulu toplantılarımızı da işlerimizin aksamaması için video konferans olarak her hafta yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Süreçten olumsuz etkilenen üyelerin sorunlarını ilgili yerlere iletmeye devam ettiklerini aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Bizler gerek odamızda gerekse iş yerlerimizde hem kendimizi hem de çalışanlarımızı korumak için tedbirler almaya devam ediyoruz. Bu salgından korunmanın en iyi yolu kendimizi korumak, eldiven, maske ve hijyen kurallarına uymaktır. Gerek olmadıkça dışarıya da çıkmamamız gerekiyor. Yaşanan bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız."

Kaynak: AA