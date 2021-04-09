TSO, TÜYAP yapı fuarına gezi düzenledi
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TSO, TÜYAP yapı fuarına gezi düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TSO, TÜYAP yapı fuarına gezi düzenledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP Yapı Fuarına gezi düzenlendi.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP Yapı Fuarına gezi düzenlendi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş başkanlığında ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Erdoğan'ın katılımları ile düzenlenen fuar ziyaretine İnşaat Meslek Grubunda faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ve çalışanları katıldı.

2 Otobüs ile çok sayıda üyenin katılımıyla düzenlenen organizasyon sabah 06: 00'da Oda önünden hareketle başladı. Gelişen teknolojiyi yerinde görmek ve inşaat sektöründe ki yenilikleri takip edebilmek adına düzenlenen yapı sektörünün en büyük organizasyonu olan yapı fuarına her sene olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım ile ziyaret edildi. Ziyaretin ardından, İstanbul'da üyelere akşam yemeği ikramında bulunuldu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, tüm üyelerle yakından ilgilenirken, organizasyon katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Başkan Keleş de, katılımcılara organizasyona teşriflerinden dolayı teşekkür ederek bu tür ziyaretleri tüm meslek gruplarının ihtiyaçları ve taleplerine göre organize edeceklerini belirtti. - ZONGULDAK

TSO, TÜYAP yapı fuarına gezi düzenledi
TSO, TÜYAP yapı fuarına gezi düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:16:09. #1.16#
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