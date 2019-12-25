TSO, stratejik plan altyapı sözleşmesi imzaladı

25.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:37

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), stratejik plan ve altyapı sözleşmesi imzaladı.



TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'ında katıldığı sözleşme Rezerve 24 firmasıyla kayıt altına alındı. TSO'da imzalanan sözleşme törenine TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Genel Sekreterlik ve Rezerve 24 firması yetkilileri katıldı. İmzalanan sözleşme ile teknolojik destek uygulamalı yazılım danışmanlık ve çözüm ortaklığı çalışmaları yürütülecek. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA