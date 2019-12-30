TSO, personeli 'Workshop' etkinliğine katıldı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) personeli Workshop etkinliğine katıldı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) personeli Workshop etkinliğine katıldı.
TSO tarafından çalışanlara yönelik sosyal aktivite programı kapsamında mutfak sanatları akademisinde etkinlik düzenlendi. 'Kahvaltı Keyfi Hep Sürsün' temasıyla yapılan etkinliğe Ticaret ve Sanayi Odasında çalışan personel katıldı. TSO'da çalışan personelin katılım sağladığı etkinlikle ilgili ise verimli olma, etkin çalışma, motivasyon, takım ruhunun pekişmesi amaçlanıyor. - KIRŞEHİR