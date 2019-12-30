30.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:49

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) personeli Workshop etkinliğine katıldı.



TSO tarafından çalışanlara yönelik sosyal aktivite programı kapsamında mutfak sanatları akademisinde etkinlik düzenlendi. 'Kahvaltı Keyfi Hep Sürsün' temasıyla yapılan etkinliğe Ticaret ve Sanayi Odasında çalışan personel katıldı. TSO'da çalışan personelin katılım sağladığı etkinlikle ilgili ise verimli olma, etkin çalışma, motivasyon, takım ruhunun pekişmesi amaçlanıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA