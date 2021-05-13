TSO Meclis Başkanı Ünal: "Kudüs'te yaşananlar kabul edilemez"

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını sürdüren İsrail'i kınadı.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırılarını sürdüren İsrail'i kınadı.

Ünal, bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğin daha da pekiştirdiği, sevinçlerin ve mutluluğun paylaşıldığı özel günler olduğunu ifade ederek, " Bir Ramazan Bayramını daha idrak etmekte, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar; eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleridir. Fakat bu bayramıda tıpkı geçen sene olduğu gibi büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpemeden geçiriyoruz. Covid-19 pandemisi etkisini hala devam ettirmektedir. Devletimizin uyguladığı bütün kurallara uyarak sağlıklı günlerde kavuşacağımız bayramlar icin biraz daha sabretmeliyiz" dedi.

Meclis Başkanı Ünal, yürekleri burkan bir diğer konunun ise Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yapılan zulüm olduğunu da kaydederek, " Dünyanın bu zulme dur demesi bir insanlık görevidir. Bayram arefesinde yapılan ve devam eden bu saldırılar insanlığa sığmamaktadır. Bugün acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda bayramlarımız da biraz mahzun geçmektedir. Zira Doğu Türkistan'dan Yemen'e, Arakan'dan Suriye'ye İslam coğrafyasının mazlum beldelerinden yükselen feryatlar kalbimizi derinden yaralamaktadır. Bilhassa terör devleti İsrail'in, mukaddes belde Kudüs'ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi tüm müminleri büyük bir hüzne ve acıya gark etmektedir. Zira barbarca bir tavırla Mescid'de ibadet eden Müslümanlara saldırılmakta, Mescidin harimi ismeti ihlal edilmekte ve Peygamberlerin hatırasına hayasızca müdahale edilmektedir. Dinlerin, dillerin, kültürlerin, medeniyetlerin sembol şehri talan edilmektedir. Masum Filistinli kardeşlerimiz zorla evlerinden çıkarılmakta, katliamlara maruz kalmaktadır. Dolayısıyla Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya dünya mazlumları refaha erene kadar her bayram hüzünle geçecektir" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı