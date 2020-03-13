TSO, ev sahipliğinde 6. Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı yapılacak
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Kırşehir, Güncel

TSO, ev sahipliğinde 6. Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı yapılacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir, Ticaret Sanayi Odası (TSO) tarafından 6. Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı yapılacak.

13.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:34
TSO, ev sahipliğinde 6. Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı yapılacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir, Ticaret Sanayi Odası (TSO) tarafından 6. Tarım ve Hayvancılık Teknoloji Fuarı yapılacak.


TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz Yönetim kurulu üyeleri ve Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ile organizatör firma yetkililerinin katılımlarıyla fuar alanı yerleşim planı ve teknik ayrıntılar görüşüldü.


TSO'da yapılan görüşmeler sonrasında fuar alanı olarak belirlenen pazar yeri bölgesinde incelemeler yapıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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