TSO'dan üyelerine nefes kredisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TSO'dan üyelerine nefes kredisi

Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, TOBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Oda ve Borsalar ve Kredi Garanti Fonu işbirliğinde hayata geçen TOBB Nefes Kredisi'nin Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin kullanımına sunulduğunu söyledi.

TSO'dan üyelerine nefes kredisi
28.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:05

Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, TOBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Oda ve Borsalar ve Kredi Garanti Fonu işbirliğinde hayata geçen TOBB Nefes Kredisi'nin Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Keskin, korona virüs salgını sebebi ile ülke olarak zor günlerden geçildiğini söyledi. Virüsün Türkiye'de her alanı olumsuz etkilemiş olduğunu anlatan Keskin, sözlerine şöyle devam etti;

"Birçok işletme kapalı durumdadır, açık olan işletmelerden birçoğu da tam kapasite çalışmamaktadır. Bu ortamda işletmeler ciddi manada finansman sıkıntısı çekmektedir. İşletmelerin acil finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacı ile TOBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Oda ve Borsalar işbirliğinde KGF destekli Nefes Kredisi üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile sunulan kredinin geri ödemesi 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacaktır. Kredi üst limiti, cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan işletmeler için 50 milyon TL, cirosu 3 milyon - 25 milyon arası olan işletmeler için ise 100 milyon TL'dir. Başlangıç aşamasında kredi Denizbank tarafından verilecek olup ilerleyen süreçte kamu bankalarının da katılımı beklenmektedir. Krediden faydalanmak isteyen üyelerimiz bugünden itibaren bankanın şubelerine başvurabilirler. Bu imkandan üyelerimizin faydalanmasına vesile olan başta TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve banka yönetimine şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatacağımızdan şüphemiz yoktur." - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Haberler
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Polisin sosyal mesafe konusunda uyardığı vatandaş: O benim eşim, ayrılamam
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Vatandaşlara soruldu: Salgın döneminde en çok neyi özlediniz?
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılmadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Abdürrahim Albayrak, Galatasaray yönetimini bırakmaya hazırlanıyor
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Aracına modifiye yaptırdığı için ceza kesilen sürücü: 10 bin lira da yazsanız vazgeçmem
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Nur Yerlitaş Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: TSO'dan üyelerine nefes kredisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 14:43:57. #1.14#
title