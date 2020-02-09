TSO'dan Tekirdağspor'a destek

09.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:32

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağspor'a 30 bin lira destekte bulunduklarını belirtti.

TSO'dan yapılan açıklamada Tekirdağspor Başkanı Mülahim Kuru ve yönetim kurulu üyelerinin odayı ziyaret ettikleri belirtildi.

TSO Başkanı Günay, oda ve yönetmelikler gereği spor faaliyetlerine destek olma imkanlarının bulunmadığını belirtti.

Tekirdağspor için yönetim kurulu üyelerinin bireysel olarak aralarında para topladıklarını aktaran Günay, "Yasa ve yönetmelikler gereği oda olarak sportif faaliyetlere destek olma imkanımız bulunmuyor, bu nedenle Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve meclis üyelerimiz kendi imkanları doğrultusunda ve bireysel toplamış olduğumuz 30 bin lirayı Tekirdağspor Başkanı Mülahim Kuru'ya takdim ediyor ve sporcularımızın başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA