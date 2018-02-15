Tso'dan Marka Yönetimi Semineri

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından KOBİ'lere yönelik "Marka Eğitimi" semineri verildi.

TSO, Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde düzenlenen Marka Eğitimi semineri, TSO Davut Altan Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminere katılan KOBİ'lere markalaşmanın önemi anlatıldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Beytekin, "Ekonominin bel kemiğini KOBİ'ler oluşturmaktadır. Biz, TSO olarak KOBİ'lerin kapasitelerini geliştirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu alandaki en önemli projemiz, Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde düzenlenen Marka Eğitimi semineridir. Pek çok yerde markalaşmaya ve markalaşmanın önemine vurgu yapıyoruz. Marka değerinin tüm hayatımızda bilinçli ya da bilinçsiz ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Marka ürünü ya da hizmeti diğerlerinden farklı kılan bir değer, ürünün ya da hizmetin karakterini yansıtan bir unsurdur. Tüketicilerin sizi tercih etmesi için bir sebep oluşturmak zorundasınız. Müşterinin zihninde farkındalık oluşturmak zorundasınız. Karakterinizi ortaya koymak, sunduğunu marka değeri yönetmek zorundasınız. Müşterilerin satın alma sürecine doğrudan etki eden markayı konuşacağımız seminerin herkese herkes için faydalı olacağını umuyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından ise eğitmen Ceyhun Yeşilşerit tarafından KOBİ'lere marka eğitimi verildi. - SAMSUN