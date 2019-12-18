TSO'da, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere bilgilendirme toplantısı yapıldı

18.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:19

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ortaklığıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



TSO ve Kırşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası işbirliğiyle verilen eğitim seminerine Kırşehir Defterdarlık Yetkilileri, Mali Müşavirlerin yanı sıra çok sayıda işletmeci ve TSO üyesi katıldı.



Seminerde, muhasebe mesleğinde dijital dönüşüm, E-Defter, E-Fatura ve E-Belge, KEP, E-Bordro, E-Mutabakat ve E-Yedeklemeni, Verbis ve Kvkk Düzenlemeleri, GİB E- Dönüşüm Düzenlemeleri, Güvenli Mobil Ödeme, BTK E- Dönüşüm Düzenlemeleri, EDM E- Dönüşüm Uygulamaları, EDM E- Dönüşüm Demo Gösterimleri ile ilgili uygulamalar anlatıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu hale gelecek e-fatura ve e-arşiv uygulamaları hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ise ilgi gördü.



Seminerde katılımcılara "E-Fatura uygulamaları", "zorunlu geçiş tarihleri" ile ilgili bilgilendirme yapıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA