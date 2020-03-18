TSO'da koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, TSO'yu detaylı olarak ilaçlayarak, dezenfekte etti.



TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yaşanan salgına karşı personele yönelik koruyucu tedbirleri arttırdıklarını söyledi.

Göreve geldikten sonra yapılan ilk icraatlarından biri olan e-belge sistemine de vurgu yapan Eken, "Üyelerimiz zorunlu durumlar olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeli. Oda kayıt belgesi, aidat ödemesi, faaliyet belgesi, ihale durum belgeleri, oda sicil belgesi, ortaklık teyit belgesi, İngilizce oda kayıt belgesi ve ticaret sicil gazetesi internet üzerinden alınabiliyor." dedi.

Eken, "Üyelerimiz tarafından iletilen koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyasında yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerilerini maddeler halinde hazırlayarak ilgili Bakanlıklara gönderilmek üzere TOBB'a gönderdik. Esnaf, tüccar ve sanayicilerimizin bu süreçte yaşayacağı sorun ve sıkıntıları en aza indirgemek için girişimlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA