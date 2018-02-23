Tso Başkanı Zaroğlu Suriye'ye İhracatın Daha da Artacağını Söyledi

HATAY'ın Reyhanlı İlçe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile oluşacak güvenli bölgelerle birlikte Suriye'ye olan ihracatın daha da artacağını söyledi. TSO Başkanı Zaroğlu, Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye yönelik yapılan ihracatta günde ortalama 500 TIR'ın çıkış yaparak Suriye'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı'nda aktarma yaptığını söyledi. İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelerle beraber nispeten artan ve hareketlilik yaşanan ihracatla ilgili yaptığı açıklamada, Bu yılın Ocak ayından bu yana yaklaşık 30 bin TIR Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaptı. İhracat ürünleri arasında, tarım ürünleri, gıda maddeleri, telekomünikasyon, inşaat malzemesi gibi ürünler bulunuyor dedi.

ZEYTİN DALI İLE İHRACATTA ARTIŞ OLACAK

Zeytin Dalı Harekatı' ile bölgede güven oluştuğunu, böyleye Suriye'ye olan ihracatın daha da artacağını sözlerine ekleyen Zaroğlu, daha önce İdlib ve çevresinde oluşan güvenli bölgelerin yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile artacak olan ihracatla birlikte bölgede önemli ölçüde hareketlilik yaşanacağını, bundan gıda, nakliye, ile tüm sektörlerin yararlanacağını, ülkeye girdisi olacağını ve bu ticaretle beraber tüccar ve nakliyecilerin de memnun olduklarını belirtti. - Reyhanlıhatay