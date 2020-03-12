TSO Başkanı Koçak'a ziyaret Mersin İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Tarım ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.

Mersin İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Tarım ve yönetim kurulu üyeleri, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ruhi Koçak'ı ziyaret etti.

Ziyarette Tarım, yapacakları faaliyetler ve sektörün durumu hakkında Başkan Koçak'a bilgi verdi.

Yeni kurulan birliklerini amacının üreticileri bir çatı altında toplamak olduğunu ifade eden Tarım, geçmişte yaşanılan olumsuzlukları birlikte göğüslemek ve güç oluşturmak istediklerini kaydetti.

TSO Başkanı Koçak da ziyaretlerinden dolayı birlik yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA