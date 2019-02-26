Tso Başkanı Eken, Rektör Yıldız'ı Ziyaret Etti

Sivas Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken ve Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, üyeler ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

Başkan Eken, şehir ile üniversite arasında yaşanan sorunlara dikkati çekerek, üniversitede iş yeri sayısının fazla olduğunu ve bundan sonra açılacak iş yerlerine ruhsat verilmemesini talep etti.

TSO olarak, esnaf ve tüccarın yaşadığı sıkıntıları üniversite ile paylaşmak istediklerini aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Üniversite Vakfının uyguladığı kiralama sisteminden dolayı burası bir iş merkezi haline dönüştü. Kafeler, lokantalar, iş yerleri çoğaldıkça Sivas'taki esnaflarımız piyasadaki iş düşüklüğünü de buraya bağlamaya başladılar. Üyelerimiz adına en azından bugünden itibaren yeni iş yerleri açılmasına ve ruhsat verilmesine müsaade etmemenizi talep ediyoruz."

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, TSO'nun talebini dikkate alacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA