TSO Başkanı Eken: "Fahiş fiyat artışı yapanlara gerekli ceza verilecek"
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Koronavirüs, Sivas, Güncel

TSO Başkanı Eken: "Fahiş fiyat artışı yapanlara gerekli ceza verilecek"

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle fahiş fiyata ürün satanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

14.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:48
TSO Başkanı Eken:

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle fahiş fiyata ürün satanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.


TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, son günlerde yaşanan fahiş fiyata ürün satışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünü ifade eden Eken, şunları kaydetti:

"Bu süreçte durumdan faydalanmaya çalışan fırsatçılar ortaya çıktı. Fırsatçılık yapanlara göz açtırmayacağız. Her konuda nasıl esnaf ve tüccarımızın yanında oluyorsak fırsatçılık yapanlara karşı da halkımızın yanında olacağımızı bir kere daha belirtmek istiyoruz. Oda olarak, başta ağız maskesi, kolonya, hijyen malzemeleri, bakliyat ve makarna olmak üzere bazı ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı Sivas TSO olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz."

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Kaynak: AA

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Manşet

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