TSO Başkanı Eken'den tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması çağrısı
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TSO Başkanı Eken'den tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması çağrısı

TSO Başkanı Eken'den tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması çağrısı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, yarın başlayacak tam kapanma sürecinde iş yerlerini kapatacak esnafa yönelik destek paketi beklediklerini belirtti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, yarın başlayacak tam kapanma sürecinde iş yerlerini kapatacak esnafa yönelik destek paketi beklediklerini belirtti.

Eken, 29 Nisan 17 Mayıs arasında yapılacak tam kapanma sürecini değerlendirdi.

Vaka sayılarında yaşanan artışı düşürebilmek için tam kapanmaya gidildiğini belirten Eken, şunları kaydetti:

"Hep birlikte tam kapanma sürecinde kurallara uyarak vakaları asgari düzeye indirelim. Kapanma sürecine geçmeden önce süreçten olumsuz etkilenecek sektörler için alınması gereken tedbirler konusunda iş dünyası ile istişare yapılması gerekiyor. Yapılacak olan tam kapanma işyerlerini tamamen kapatacak olan esnaf açısından olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Günlük kazancı ile iş yerini geçindiren üyelerimiz ile esnafımız, bu süreçte SSK, kira, personel gideri ve daha önce yapılan kredi yapılandırması ödemelerinde ciddi sıkıntı yaşayacak. Bunun önüne geçilmesi için tam kapanacak sektörlere yönelik destek paketi hazırlanmalı, SSK, BAĞKUR primleri, kredi ödemeleri, faizsiz kredi, kredi ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesi, nakdi destek, kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilerek yeni başvuruların alınması gerekiyor. Özellikle küçük esnafımız bu süreçte mağduriyet yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınmasını bekliyoruz. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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