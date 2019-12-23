TSO Başkanı Çelik öğrencilerle bir araya geldi

23.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:32

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik, kariyer günleri etkinliğinde Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çelik, doktorluk mesleğinden övgüyle bahsetti.

Kendisi de doktor olan Çelik, "Tedavi ettiğiniz insanların gözlerindeki o mutlu bakışı kelimelerle tarif etmek imkansız. Tabii bu hazzı yaşamak için de belirli şeyleri tamamlamak gerekiyor. Malum tıp fakülteleri yüksek puanlarla öğrenci alıyorlar. ve bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarımın hedeflerine ulaşabilmeleri için şimdiden çalışmaya başlamaları gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA