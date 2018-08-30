Tso Başkanı Arslan Kadın Girişimcileri Ziyaret Etti

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, oda tarafından düzenlenen girişimcilik eğitimlerine katılarak belge alıp, KOSGEB desteği ile kendi işini kuran genç ve kadın girişimcileri ziyaret etti.



Ziyaretleri sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Arslan, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, genç ve kadın istihdamının desteklenmesi ve ekonomimize katkı sunmaları adına düzenli olarak kurs açtıklarını söyledi.

Açılan kurslar sayesinde girişimci kadınların kendi işlerini kurarak, ilçe ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade eden Arslan, "Bundan sonrada düzenli olarak kurs açacağız. Kursiyerlerimizin kendi işleri kurmaları konusunda da elimizden gelen desteği sunacağız." dedi.

Girişimciler de ziyaretlerinden dolayı Arslan'a teşekkür etti.