TSM, VALORANT kadrosunun koçu Tailored ile yollarını ayırdığını açıkladı

Koç Tailored ile yollar ayrıldı.

TSM, sosyal medya hesapları üzerinden yayındıkları son bildiri ile VALORANT takımının baş koçu Taylor "Tailored" Broomall ile yolların karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldığını açıkladı.

Organizasyon yaptığı açıklamda "Taylor, TSM'yi erkenden zirveye taşıyarak iki Ignition Series birinciliği ve First Strike'da ikinciliği kazandı. Başardıkları için sonsuza kadar minnettar olacağız. Ona gelecekteki çabalarında en iyisinden başka bir şey dilemiyoruz." notu ile VALORANT takımının koçuna veda etti.

Tailored, bu ayrılığın ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Birkaç hafta önce kuruluş, takım seçeneklerimi keşfetmeme izin vermeyi kabul etti. Birlikte başardıklarımız için arkadaşlarıma ve TSM'e minnettarım ama artık ilerlemenin zamanı geldi." açıklamasına yer verdi.

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Kaynak: Playerbros