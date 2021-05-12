TSM, VALORANT kadrosunun koçu Tailored ile yollarını ayırdığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TSM, VALORANT kadrosunun koçu Tailored ile yollarını ayırdığını açıkladı

TSM, VALORANT kadrosunun koçu Tailored ile yollarını ayırdığını açıkladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Koç Tailored ile yollar ayrıldı.

TSM, sosyal medya hesapları üzerinden yayındıkları son bildiri ile VALORANT takımının baş koçu Taylor "Tailored" Broomall ile yolların karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldığını açıkladı.

Organizasyon yaptığı açıklamda "Taylor, TSM'yi erkenden zirveye taşıyarak iki Ignition Series birinciliği ve First Strike'da ikinciliği kazandı. Başardıkları için sonsuza kadar minnettar olacağız. Ona gelecekteki çabalarında en iyisinden başka bir şey dilemiyoruz." notu ile VALORANT takımının koçuna veda etti.

Tailored, bu ayrılığın ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Birkaç hafta önce kuruluş, takım seçeneklerimi keşfetmeme izin vermeyi kabul etti. Birlikte başardıklarımız için arkadaşlarıma ve TSM'e minnettarım ama artık ilerlemenin zamanı geldi." açıklamasına yer verdi.

İlginizi Çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Muslera Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TSM, VALORANT kadrosunun koçu Tailored ile yollarını ayırdığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 19:27:57. #1.15#

title