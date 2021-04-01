TSM Valorant kadrosuna yeni bir isim katıldı: brax
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TSM Valorant kadrosuna yeni bir isim katıldı: brax

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TSM Valorant kadrosuna yeni bir isim katıldı: brax

Braxton 'brax' Pierce (brax1wnl) TSM (TSM) Valorant kadrosuna katıldı!

Kuzey Amerika merkezli dünya çapındaki espor organizasyonu TSM Valorant takımını güçlendirdi. Son dönemlerde aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan TSM eski CS: GO oyuncusu Braxton 'brax' Pierce'ı kadrosuna kattı. brax'ın takıma katılmasıyla birlikte TSM ekibi 6 kişilik kadro sistemine geçiş yapmış oldu.

Köklü espor organizasyonu oyuncuyu yaptığı paylaşımla birlikte duyurdu. Yapılan paylaşımda için bir hoşgeldin mesajı yayınlandı.

CS: GO kariyerinde compLexity Gaming ve iBuyPower gibi takımlarda boy göstermiş olan oyuncu Valorant sahnesine T1 takımı ile giriş yapmıştı. TSM Valorant takımı ise son olarak VCT Kuzey Amerika Challengers 3 turnuvasını 6. sırada tamamlamıştı.

Güncel TSM Valorant Kadrosu

Braxton 'brax' Pierce

James 'hazed' Cobb

Taylor 'Drone' Johnson

Matthew 'WARDELL' Yu

Yassine 'Subroza' Taoufik

Stephen 'reltuC' Cutler

Taylor 'tailored' Broomall (Koç)

Son zamanlarda çoğu büyük espor organizasyonunun 6 kişilik Valorant kadrosuna geçiş yapması dikkatleri çekti. TSM'den önce Team Heretics, Cloud9 ve NRG 6 kişilik kadro sistemine geçiş yapmıştı.

Kaynak: Playerbros

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