TSM, VALORANT akademi kadrosunu duyurdu!
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TSM, VALORANT akademi kadrosunu duyurdu!

TSM, VALORANT akademi kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Amerikan merkezli espor organizasyonu TSM, VALORANT Akademi kadrosunu duyurdu.

Amerikan merkezli espor organizasyonu TSM, Akademi kadrosunu duyurdu. Kadronun büyük bir çoğunluğu eski Noble takımı oyuncularından oluşuyor.

Bu ayın başlarında, TSM'in profesyonel VALORANT sahnesindeki erişimini daha da genişletmek için bir akademi kadrosu üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Bu aynı zamanda yetenekli oyuncuların büyük bir organizasyonda oynarken kendileri için bir isim yapma fırsatı da yaratacak.

TSM sonunda, çoğunlukla eski Noble takımı oyuncularından oluşan akademi kadrosunu açıkladı. Nathaniel "payen" Lopez, Colin "Precision" O'Neill, Brandon "bdog" Sanders ve Timothy "ZK" Ly'ye ek olarak, daha önce ez5 için oynayan Dcop katıldı. Antrenörler ise Andrew "aRubyz" Seewer ve Austin "Apex" Copeland oldu.

Bir Noble oyuncusunun organizasyon bünyesine ilk katılışı değil. Aleko "LeviathanAG" Gabuniya, Temmuz ayı sonlarında takıma VCT Üçüncü Aşama boyunca yardımcı oldu. Şimdi eski takım arkadaşları bir kez daha aynı bayrak altında oynayacak. Akademi ekibi aynı zamanda ana kadroya destek görevi görür ve gerektiğinde akademi oyuncuları terfi ettirilebilir.

TSM, Masters Berlin'e katılmaya hak kazanamadı ve bir sonraki uluslararası VALORANT etkinliğini kenardan izlemek zorunda kalacak . Akademi kadrosundaki herhangi bir oyuncunun göze çarpan bir performansı varsa, ana kadroya girebilirler.

Kaynak: Playerbros

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