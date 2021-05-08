TSM PUBG'den çekildiğini duyurdu!
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TSM PUBG'den çekildiğini duyurdu!

TSM PUBG'den çekildiğini duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bir TSM devri kapandı!

Dünyaca ünlü espor organizasyonlarından biri olan TSM PUBG'den çekildiğini duyurdu.

Organizasyon, temsilcimiz Ömer "Iroh" Çakıldeveli'nin de içinde bulunduğu 4 oyuncuyla yollarını ayırdığını ve Avrupa PUBG sahnesinden çekildiğini duyurdu. 2019 yılından beri organizasyon bünyesinde bulunan başarılı oyuncu, takımla birçok başarı kazandı. Bu başarılarla birlikte takım olarak organizasyonun kasasına 270.000 Dolar'dan fazla ödül getirdi.

TSM'in gelecekte PUBG sahnesine tekrar girip girmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Organizasyonun böyle bir karar almasının asıl sebebi de bilinmezliğini korumakta. Takımla yollarını ayıran oyuncuları gelecekte başka takımlarda muhtemelen göreceğiz. Organizasyondan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Christopher "Fexx" Wheddon ise FaZe Clan'a katıldı.

Kaynak: Playerbros

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